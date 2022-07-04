Москва, 4 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Образование», в 2022 году интерес к участию в Международной олимпиаде по финансовой безопасности, проводимой с 2021 года по поручению президента России Владимира Путина, стал ещё больше. Об этом в ходе заседания организационного комитета по подготовке данного мероприятия известил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Admkrai.krasnodar.ru Финансовая безопасность

Участники обсудили итоги отборочного этапа Олимпиады и подготовку к проведению финала, который пройдет 10−14 октября в «Сириусе».

«В отборочном этапе Олимпиады приняли участие 39 тысяч школьников и студентов из России, стран СНГ и БРИКС. Это хороший результат, в прошлом году было на восемь тысяч меньше участников. Мы видим, что Олимпиада становится целым движением. Всего в финал этого года вышло 500 ребят, которые продемонстрируют свои способности в октябре на площадке Сириуса.

Сейчас в рамках подготовки к финалу необходимо сформировать образовательную, спортивную и культурную программы, а также обеспечить медицинское сопровождение, комфорт и безопасность участников. Этот вопрос прошу проработать Росфинмониторинг совместно с администрациями Краснодарского края, города Сочи и Образовательным Фондом «Талант и Успех», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

По словам доктора юридических наук, начальника юридического управления Росфинмониторинга Ольги Тисен, финансовая грамотность и личная финансовая безопасность — основа финансового благополучия.

«Это то, что поможет ребятам стать успешными и самостоятельными, реализовать свои цели и уберечь себя и своих близких от финансовых потерь», — отметила эксперт. Тем, кто уже сейчас хотел бы стать финансово независимым и думать грамотно обращаться со своими финансами, она привела данные Национального агенства финансовых исследований: 82% граждан России владеют хотя бы одной банковской картой и треть из них уже сталкивались с мошенничеством.

«Это попытки узнать конфиденциальные данные по телефону, просьбы предоставить сведения для денежного перевода (например, для ложной помощи знакомому или оформление несуществующего выигрыша), сообщения с вирусами или вредоносными ссылками, сообщения о подтверждении или отмене операций по карте», — пояснила Ольга Тисен.

По её словам, молодые граждане России чаще других подвергаются атакам мошенников.

«Категорически нельзя сообщать номер карты, фамилию её держателя и трехзначный код с обратной стороны карты. Вы удивитесь, но только 10% владельцев карт знают об этом. Радует, что большинство вообще не готово передавать никакие данные карты по телефону. Четверть граждан находятся в зоне риска: они могут стать жертвами мошенников, польку готовы сообщать звонящему свои данные. Финансовая безопасность — это комплекс мер, метолов и средств по защите экономических интересов государства на макро-уровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микро-уровне», — напомнила Ольга Тисен.

По информации Минпросвещения, в этом году в открытых уроках по финансовой безопасности приняли участие более 2 млн 100 тыс. школьников из 26 тыс. образовательных организаций.

«Мы видим большой интерес со стороны молодежи к теме финансовой безопасности, которая становится особенно актуальной в текущей экономической ситуации. Считаю важным, прививать эти навыки со школьной скамьи, чтобы потом ребята могли выбрать такой профессиональный путь, либо быть грамотными в этой сфере, вне зависимости от выбора дальнейшей специальности.

Олимпиада, поддержанная Президентом страны, имеет большое интеграционное значение с дружественными странами. В этом году большое количество участников заявилось из СНГ и стран БРИКС. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы этот интерес не ослабевал. Пожелаю всем участникам успехов!», — добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Кроме него в заседании принимали участие: заместитель министр науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители Министерства иностранных дел, Минпросвещения, Минтруда, администрации Краснодарского края и города Сочи, а также ведущих вузов и научных организаций страны.

Напомним, в прошлом году в Международной олимпиады по финансовой безопасности приняло участие более 31 тысячи школьников и студентов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В финал прошло 395 человек. Победителями и призерами стали более 100 участников. В текущем году к участию в Олимпиаде присоединились Армения, Бразилия, Индия, ЮАР и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.