Кемерово, 2 июля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 958 человек. Только за последнюю неделю — 60 кузбассовцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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Ущерб составил 174 млн 201 тыс. рублей, за последнюю неделю — 4 млн 096 тыс. рублей.

По данным ведомства, преступники использовали страницы социальных сетей и обманывали потерпевших во время сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений.