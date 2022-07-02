Брянск, , 13:34 — REGNUM Первое место на Кубке России по легкой атлетике, который проходит в Брянске, в прыжках в высоту заняла российская прыгунья Мария Ласицкене. Об этом 2 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мария Ласицкене filip bossuyt

Победный результат 29-летней российской спортсменки составил 1,94 метра, при это все её три попытки на высоте 2 метра оказались неудачными.

Второй стала Татьяна Ермаченкова, взявшая с первой попытки высоту 1,91 метра. Третьем место у Марии Кочановой, также взявшей высоту 1,91 метра, однако сделавшей это только со второй попытки.

Отметим, 29 мая 2022 года Мария Ласицкене стала победительницей на командном чемпионате России в Сочи, также взяв высоту 1,94 метра.