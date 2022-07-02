Сочи, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» продлил контракт со своим бразильским полузащитником Жоаозиньо. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба сочинской команды.

Игрок ФК «Зенит» Вильмар Барриос и игрок ФК «Сочи» Жоаозиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

«Жо остаётся с нами!», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом срок действия нового соглашения с 33-летним бразильским футболистом не уточняется.

Отметим, Жоаозиньо перешёл в «Сочи» в августе 2020 года и провёл в составе клуба в общей сложности 47 матчей, в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач.