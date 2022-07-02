Шерегеш, Кемеровская область, 2 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Перспективы развития туризма в Кемеровской области огромные. Об этом во время делового форума «Сибирский туризм 2022 года: круглогодичность курорта. Возможности развития и популяризации сибирского туризма в современных реалиях» заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Kemoblast.ru «Шаман» на зимнем курорте в Шерегеше, Кемеровская область

«Шерегеш уверенно выходит на мировой уровень. Мы ведём большую работу в этом направлении — идёт активное строительство гостиниц, жилых домов, объектов инфраструктуры, появится аэропорт, — сказал Цивилёв. — Наша главная задача сейчас — сделать его круглогодичным курортом, и даже летом гостиницы теперь заполнены на 90%. Сегодня я увидел здесь много людей, которые вкладывают душу, стараются сделать Шерегеш лучшим курортом».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что сегодня, 2 июля, в Шерегеше проходит фестиваль «ПРОГЕШ».

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