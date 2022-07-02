Красноярск, , 13:23 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 10 879 человек. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 355 322 пациентов, в том числе 37 за последние сутки.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 367 037. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 27 жителей, 21 заболевший госпитализирован в стационар.