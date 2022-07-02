Лондон, 2 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Как сообщает издание 90min, английский футбольный клуб «Фулхэм» планирует арендовать 28-летнего ивуарийского центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Эрика Байи.

«Манчестер Юнайтед»

В прошедшем сезоне Эрик Байи принял участие лишь в шести матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. В составе сборной Кот-д’Ивуара Байи сыграл в трех турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2016 года после перехода из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость ивуарийского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.

Текущее соглашение ивуарийского защитника с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до конца сезона 2023/24.