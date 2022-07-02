Шерегеш, Кемеровская область, , 13:23 — REGNUM В кемеровском спортивно-туристическом комплексе «Шерегеш» сегодня, 2 июля, открыли самый большой за Уралом верёвочный парк. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Веревочный парк в Шерегеше ako.ru

«Сейчас мы активно развиваем Шерегеш, конечная цель — сделать его круглогодичным курортом мирового уровня, — отметил губернатор региона Сергей Цивилёв. — Мы создаем комфортные условия как для взрослых, так и детей. Сейчас мы открыли уникальный веревочный парк, который, уверен, займёт достойное место среди объектов развлекательной инфраструктуры».

По официальным данным, верёвочный парк площадью 600 квадратных метров состоит из трех высотных уровней, включает три трассы из 96 заданий на разной высоте.