Берлин, 2 июля 2022, 13:22 — REGNUM Потребители в Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ, считает глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер.

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«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков», — цитирует его Funke.

Мюллер добавил, что из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» возможно увеличение цен в три раза, а дальнейшая ситуация непредсказуема.

Он также отметил, что жители Германии «не могут выдержать даже минимального повышения стоимости энергоносителей». В связи с этим Мюллер призвал власти Германии принять меры для облегчения ситуации для граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Nord Stream AG предупредила о том, что обе нитки газопровода «Северный поток» будут остановлены ради планового технического осмотра на период с 11 по 21 июля 2022 года.

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