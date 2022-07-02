Донецк, 2 июля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли артиллерийским обстрелам населённые пункты Доломитное и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Доломитного со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Также уточняется, что в 11:45 киевские боевики обстреляли Пантелеймоновку, по которой было выпущено два снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам город Ясиноватая и населённый пункт Пантелеймоновка в ДНР.