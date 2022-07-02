Кемерово, , 13:17 — REGNUM Инфраструктура кузбасского Шерегеша должна соответствовать мировым стандартам туриндустрии и гостеприимства. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв, который сегодня, 2 июля, побывал на основных строительных площадках секторов «Б» и «Е», где идёт строительство важных объектов инфраструктуры курорта.

Шерегеш ako.ru

«Мы специально завели сюда крупных федеральных инвесторов, которые имеют опыт создания гостиниц, ресторанов и оздоровительных центров высочайшего класса, — подчеркнул Цивилёв. — Сейчас общими усилиями мы создаём курорт нового уровня: современный, комфортный, красивый, разнообразный. Важно, чтобы все объекты в рамках соглашений были возведены в срок, без задержек. К этому прилагаем все усилия».

Губернатор проинспектировал строительство канатной дороги на горе Асыр. Запустить её планируется в предстоящем зимнем сезоне.