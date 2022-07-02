Донецк, , 13:11 — REGNUM Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам город Ясиноватая и населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено 15 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Также указывается, что 12:10 и 12:40 ВСУ дважды обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу шесть и пять снарядов калибра 152 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за минувшие сутки Воздушно-космические сил (ВКС) РФ поразили высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) киевских боевиков, обстреливавших населённые пункты ДНР.