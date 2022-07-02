Москва, 2 июля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Первый пуск новой ракеты-носителя «Союз-5» состоится в конце 2023 года или в 2024 году. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 2 июля в интервью телеканалу «Россия-24».

Vpk.name Ракета-носитель Союз-5

Рогозин сообщил, что создание ракеты будет завершено в соответствии с графиком в 2023 году. При этом запуск может быть перенесён на 2024 год в случае задержки работ по проекту «Байтарек» казахстанской стороной.

Глава Роскосмоса отметил, что в Казахстане уже подтвердили выделение финансирования на строительные работы по проекту «Байтарек». Выполнять эти работы будет Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и другие российские подрядчики.

Совместный проект России и Казахстана «Байтарек» предусматривает создание стартового комплекса под ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Носитель «Союз-5» (ранее также называемая «Иртыш» будет относиться к среднему классу. Она позволит выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн полезного груза.