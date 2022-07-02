Кызыл, , 13:08 — REGNUM Минприроды России включило столицу Тувы Кызыл в предварительный перечень 29 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферы, претендующих на участие в проекте «Чистый воздух». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В качестве одной из мер по снижению загрязнения власти республики рассматривают переход на электроотопление. В частности, глава региона Владислав Ховалыг ранее договорился с гендиректором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным провести предварительные расчёты по переводу домов с печным отоплением на электричество.

«Массовое подключение потребителей к электроотоплению потребует подготовительной работы в виде реконструкции сетей и электрооборудования», — отметили в правительстве.