Шерегеш, Кемеровская область, , 13:08 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 2 июля, проходит фестиваль «ПРОГЕШ». Об этом сообщила министр культуры и национальной политики региона Анна Юдина.

Фестиваль «ПРОГЕШ» t. me/yu_anna1111

«В эти минуты на горе Зеленая горнолыжного комплекса Шерегеш проходит фестиваль «ПРОГЕШ», — написала Юдина в своём телеграм-канале. — Программа мероприятия очень обширная и помимо интересной концертной, спортивной и развлекательной части включает деловой форум».

По словам Юдиной, форум посвящён теме — «Сибирский туризм 2022 года. Круглогодичность курорта. Возможности развития и популяризации сибирского туризма в современных реалиях».