Кемерово, 2 июля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Кемеровской области проходит фестиваль-конкурс «Дни шорской культуры». Об этом сообщили в министерстве культуры и национальной политики региона.

Правительство Республики Алтай Шорцы, Республика Алтай

В программе — межрегиональная научно-практическая конференция «Традиционные ремесла и промыслы народов Саяно-Алтая» и открытый фестиваль-конкурс творческих коллективов.

Участниками научно-практической конференции стали более 40 специалистов из Хакасии, Тувы, Башкирии, Горного Алтая, а также Санкт-Петербурга, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Кемерова, Таштагола.