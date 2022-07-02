Таштыпский район, Хакасия, 2 июля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson 44 на берегу реки Большой Абакан в Хакасии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Bidgee Вертолет Robinson R44

По предварительным данным, утром 2 июля вертолёт вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера после чего совершил жёсткую посадку.

«Воздушное судно обнаружено спасателями в положении на боку, при этом хвостовая часть находилась в реке. Сведения о количестве лиц, находящихся на борту, и пострадавших уточняются», — отметили в ведомстве.

Дело открыто по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна». На место выехала следственная группа.