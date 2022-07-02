Москва, 2 июля, 2022, 12:57 — ИА Регнум. ВКС России уничтожили за сутки пять пунктов управления ВСУ в районах населенного пункта Артемовск, сообщили 2 июля в Министерстве обороны России.

Mil.ru ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Говогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили в районе населенного пункта Артемовск до 120 украинских боевиков.

Читайте также: ВКС России уничтожили до 120 украинских боевиков в районе Артемовска