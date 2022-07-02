Москва, , 12:56 — REGNUM За минувшие сутки Воздушно-космические сил (ВКС) РФ поразили высокоточным оружием в рамках контрбатарейной борьбы четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) киевских боевиков, обстреливавших населённые пункты Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар ВКС РФ Function.mil.ru

«В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня в районах Новолуганское, Желанное, Бердычи и Воздвиженка с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что также за это время российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили: 39 пунктов управления, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живую силу и военную технику вооружённых украинских формирований в 302-х районах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили ударами высокоточного оружия пять пунктов управления, три склада с боеприпасами и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских нацистов.