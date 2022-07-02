Дзержинский район, Калужская область, , 12:55 — REGNUM Низовой пожар произошёл в лесном массиве, в двух километрах от села Дворцы Дзержинского района Калужской области вечером 1 июля. Горела лесная подстилка. Площадь возгорания составила 0,3 га. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Место происшествия Главное управление МЧС России по Калужской области

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован. Угрозы населению нет. На место пожара выезжали 15 человек и шесть единиц техники. Специалистами МЧС проводится проверка по факту возгорания лесной подстилки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории лесного фонда Подмосковья введен высокий класс пожарной опасности. В лесных массивах регионах введено ограничение на пребывание граждан, а также заезд транспортных средств. Планируется ввести усиленное патрулирование территорий.

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