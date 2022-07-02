Дзержинский район, Калужская область, 2 июля 2022, 12:55 — REGNUM Низовой пожар произошёл в лесном массиве, в двух километрах от села Дворцы Дзержинского района Калужской области вечером 1 июля. Горела лесная подстилка. Площадь возгорания составила 0,3 га. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Место происшествия
Место происшествия
Главное управление МЧС России по Калужской области

По данным ведомства, пожар полностью ликвидирован. Угрозы населению нет. На место пожара выезжали 15 человек и шесть единиц техники. Специалистами МЧС проводится проверка по факту возгорания лесной подстилки.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории лесного фонда Подмосковья введен высокий класс пожарной опасности. В лесных массивах регионах введено ограничение на пребывание граждан, а также заезд транспортных средств. Планируется ввести усиленное патрулирование территорий.

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