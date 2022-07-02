Новокузнецк, Кемеровская область, 2 июля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Новокузнецк сегодня — не просто крупный административный и культурный центр Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв в своём поздравлении ко Дню города.

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«Это прекрасный город с развитой промышленностью и продуманной инфраструктурой. Из года в год он преображается и расцветает, становится чистым, уютным, комфортным для жизни, — отметил Цивилёв. — Но, главное богатство города — это его люди. Дорогие новокузнечане, это вашими делами славится наша южная столица, это вы создаёте её настоящее и будущее. Спасибо за ваш созидательный труд, верность своей малой родине, своей Кузнецкой Земле, своей стране».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новокузнецк отмечает 404-летие.