Москва, 2 июля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё один украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников в рамках спецоперации. Об этом говорится в сводке Министерства обороны, выпущенной 2 июля.

Ministry of Defense of Ukraine Истребитель-бомбардировщик МиГ-29 ВС Украины

Уточняется, что самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил сбит в районе населённого пункта Явкино в Николаевской области.

Беспилотные летательные аппараты сбиты около населённых пунктов Воскресеновка, Глинское, Питомник, Жовтневое, Рубежное и Петровка в Харьковской области; Работино и Новоданиловка Запорожской области; Петровское, Попасная, Кременная в ЛНР; Снежное, Высокое, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Докучаевск, Комсомольское в ДНР.

Кроме того, четыре реактивных снаряда залпового огня перехвачены у Ясиноватой и Минерального в ДНР и у села Чернобаевка в Херсонской области.

Всего с начала российской спецоперации уничтожены 227 украинских самолётов и 134 вертолёта, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники.

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