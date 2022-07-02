Москва, 2 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным оружием уничтожили в районе населенного пункта Артемовск до 120 украинских боевиков, сообщили 2 июля в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15-ти единиц военной техники», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода в Харькове. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники.