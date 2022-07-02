Чердынь, Пермский край, 2 июля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В городе Чердынь Пермского края подросток подозревается в хищении денег с банковского счёта. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Кража

По данным следствия, 15-летний гражданин похитил из салона чужого автомобиля банковские карты двух местных жителей. И затем с помощью этих карт совершал покупки в магазинах.

В настоящее время проводится расследование. Его ведёт Чердынский межрайонный следственный отдел.