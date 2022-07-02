Томск, , 12:48 — REGNUM В стационары Томской области за прошедшие сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 132 545.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 878 пациентов, в том числе 34 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 860 человек.