Томск, 2 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В стационары Томской области за прошедшие сутки госпитализировали 18 пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 132 545.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 130 878 пациентов, в том числе 34 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 860 человек.