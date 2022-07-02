Тюмень, , 12:48 — REGNUM Торжественное закрытие первого Всероссийского фестиваля косторезного искусства прошло в Тобольске 2 июля. Об этом сообщили представители администрации города агентству ТАСС.

Резьба по кости Алексей Иванов © ИА REGNUM

Фестиваль косторезов в Тобольске проходил с 25 июня по 2 июля. Свои работы представили 62 мастера косторезного искусства из 17 регионов России. География фестиваля охватила регионы от Москвы до Камчатки.

На смотре были представлены работы традиционного косторезного мастерства, копии средневековых изделий, а также картины со вставками из кости. Также в рамках фестиваля прошли мастер-классы и другие мероприятия.

Фестиваль косторезного искусства прошёл в рамках Года культурного наследия народов России. Место для проведения фестиваля выбрано не случайно: мастера из Тобольска занимаются резьбой по кости с начала XVII века, до настоящего времени в городе работает единственная в мире фабрика резки по кости.