Новокузнецк, Кемеровская область, 2 июля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке во время празднования Дня города серьёзных изменений в работе общественного транспорта не будет. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по транспорту и связи администрации города.

Homoatrox В общественном транспорте

«2 июля на время проведения рок-фестиваля «Наши в Городе» будет ограничен въезд на парковку ТЦ «Планета», в связи с чем автобусы маршрута №27 будут совершать посадку и высадку пассажиров на остановочном пункте «ДОЗ», — уточнили в управлении.

При этом после праздничного концерта для развоза горожан будет организована работа регулярного муниципального общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке 1 и 2 июля проходят праздничные мероприятия в честь 404-летия со дня основания города.

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