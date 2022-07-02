Москва, 2 июля 2022, 12:47 — REGNUM За последние 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили ударами высокоточного оружия пять пунктов управления, три склада с боеприпасами и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских нацистов. Об этом 2 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Как указал Конашенков, ВС России продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артёмовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Золотарёвка Луганской Народной Республики (ЛНР) был освобождён от киевских боевиков группировкой российских войск «О» («Отважные»).