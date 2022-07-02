Москва, , 12:47 — REGNUM За последние 24 часа Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили ударами высокоточного оружия пять пунктов управления, три склада с боеприпасами и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских нацистов. Об этом 2 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

Как указал Конашенков, ВС России продолжают наносить удары по военным объектам киевских боевиков

«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артёмовск и Часов Яр Донецкой Народной Республики, Первомайское, Зелёный Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Золотарёвка Луганской Народной Республики (ЛНР) был освобождён от киевских боевиков группировкой российских войск «О» («Отважные»).