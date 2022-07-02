Таштыпский район, Хакасия, , 12:39 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии утром 2 июля произошёл инцидент с вертолётом Робинсон R44, который совершил посадку на неровном берегу реки Большой Абакан. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай.

Вертолёт Robinson R44 Bob Adams

Аварийный маяк на воздушном судне сработал в 11:30 по местному времени. На место из аэропорта Горно-Алтайска вылетел вертолёт Ми-8 с сотрудниками Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Расстояние до места сработки аварийного маяка составляло около 180 км. По прибытию на место спасатели обнаружили вертолёт и убедились, что повреждений и пострадавших нет.

«По уточнённой информации вертолёт осуществил посадку на неровном участке берега реки Б. Абакан, в результате чего скатился хвостовой частью в реку, повреждения не получил. Граждане, находившиеся на судне, не пострадали, в помощи не нуждаются», — отметили в ведомстве.