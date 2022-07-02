Москва, , 13:02 — REGNUM Владельцы новых и реконструированных туристических объектов не будут платить налог на добавленную стоимость (НДС) в ближайшие пять лет. Таковы утверждённые правила ведения реестра объектов туристической индустрии, сообщается 2 июля на сайте правительства России.

Гостиница Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении этих правил. Реестр объектов туристической индустрии сформируют в электронном виде, отвечать за него будет Ростуризм.

«В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введённые в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции», — пояснили в пресс-службе правительства.

Сам документ пока не опубликован.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте правительство приняло решение обнулить ставку НДС для инвесторов, которые строят и предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Ожидается, что это простимулирует обновления и развитие инфраструктуры для туризма.

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