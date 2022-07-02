Кемерово, 2 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 июля, на лечении из-за коронавируса находятся 554 человека. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Rk.gov.ru Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 49 новых носителей коронавируса. За это же время 69 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 166 323 человека выздоровели, 163 303 пациента выздоровели, 2466 кузбассовцев скончались.