Луганск, , 12:30 — REGNUM Населённый пункт Золотарёвка Луганской Народной Республики (ЛНР) был освобождён от киевских боевиков группировкой российских войск «О» («Отважные»). Об этом 2 июля сообщает РИА Новости.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что теперь до полного окружения Лисичанска союзным войскам нужно освободить от украинских нацистов село Белогоровка, которое находится на расстоянии шести километров от Золотарёвки.

При этом на данный момент практически вся территория ЛНР, за исключением Лисичанска, освобождена от вооружённых украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике.