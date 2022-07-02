Новосибирск, , 12:31 — REGNUM В Новосибирской области с 3 по 4 июля в Карасукском и Краснозерском районах ожидается высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

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«Увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров. Источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности», — предупредили в региональном управлении МЧС России.

Отметим, что сегодня, 2 июля, во второй половине дня в Новосибирске ожидается без существенных осадков, ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура воздуха +19…+21 °C.