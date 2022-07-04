Новый корабль класса «корвет» заложен для Тихоокеанского флота
Благовещенск, 4 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. При поддержке нацпроекта «Производительность труда» на Амурском судостроительном заводе для пополнения корабельного состава Тихоокеанского флота заложен корвет «Быстрый».
Головной корабль данного проекта, корвет «Гремящий», с 2021 года уже вышел на службу. Ещё два представителя проекта 20 385 — корветы «Буйный» и «Разумный» — находятся в разной степени готовности. Ближайшим кораблём, который будет передан Тихоокеанскому флоту в конце текущего года, станет корвет «Резкий» проекта 20 380.
«Ранее на заводе были построены три корвета проекта 20 380 — «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», уже переданные морякам Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский судостроительный завод — это многопрофильное предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными мощностями. Например, на заводе есть система судовозных и трансбордерных путей, легко позволяющих осуществлять перемещение конструкций массой до 1600 т. Специально оборудованные стапельные места позволяют формировать корпуса судов шириной до 23 м.
Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы в г. Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяет в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Амурский судостроительный завод» участвует в национальном проекте «Производительность труда».
Национальный проект «Производительность труда» призван сделать работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3500 предприятий.
Среди целей национального проекта «Производительность труда» — обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и прирост производительности труда к 2024 году (более 20%). Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».