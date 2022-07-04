Благовещенск, 4 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. При поддержке нацпроекта «Производительность труда» на Амурском судостроительном заводе для пополнения корабельного состава Тихоокеанского флота заложен корвет «Быстрый».

Цитата асзкмс. рф На Амурском судостроительном заводе заложили корвет «Быстрый» для Тихоокеанского флота

Головной корабль данного проекта, корвет «Гремящий», с 2021 года уже вышел на службу. Ещё два представителя проекта 20 385 — корветы «Буйный» и «Разумный» — находятся в разной степени готовности. Ближайшим кораблём, который будет передан Тихоокеанскому флоту в конце текущего года, станет корвет «Резкий» проекта 20 380.

«Ранее на заводе были построены три корвета проекта 20 380 — «Совершенный», «Громкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», уже переданные морякам Тихоокеанского флота. Сегодня Амурский судостроительный завод — это многопрофильное предприятие, обладающее широким кругом компетенций и производственными мощностями. Например, на заводе есть система судовозных и трансбордерных путей, легко позволяющих осуществлять перемещение конструкций массой до 1600 т. Специально оборудованные стапельные места позволяют формировать корпуса судов шириной до 23 м.

Технологическая оснащенность предприятия, наличие сдаточной базы в г. Владивостоке и профессионализм его сотрудников позволяет в срок решать задачи по постройке и испытаниям кораблей класса корвет», — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«Амурский судостроительный завод» участвует в национальном проекте «Производительность труда».

Национальный проект «Производительность труда» призван сделать работу предприятий эффективнее, находит скрытые резервы и увеличивает количество выпускаемых товаров. Нацпроект запущен в 2019 году. За это время его участниками уже стали более 3500 предприятий.

Среди целей национального проекта «Производительность труда» — обеспечение к 2024 году темпов роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и прирост производительности труда к 2024 году (более 20%). Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».