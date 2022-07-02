Донецк, 2 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщает 2 июля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению… населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 июля вооружённые украинские формирования в течение десяти минут обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также город Ясиноватая.

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