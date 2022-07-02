Горно-Алтайск, , 12:24 — REGNUM Авиакомпания S7 планирует открыть ежедневное прямое авиасообщение между Новосибирском и Горно-Алтайском. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Рейсы будут выполнять с 23 июля по 29 октября с понедельника по воскресенье.

«Воздушное судно Embraer 170 вместимостью 78 человек будет отправляться из Новосибирска в Горно-Алтайск в 15:40 часов, прибытие — в 16:45, вылетать из Горно-Алтайска в Новосибирск будет в 17:25 часов, время местное. Время в пути — 1 ч. 5 мин», — отметили в правительстве.

Добавим, что в настоящее время из Горно-Алтайска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Сургут, Казань, Новый Уренгой и Салехард.

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