Кемерово, , 12:22 — REGNUM Спецоперация России является правомерной. Такое мнение высказал начальник управления автомобильного транспорта кемеровской организации «Азот» Сергей Бортников.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Она — за Россию, за наших людей», — подчеркнул он.

Отметим, что Сергей Бортников ежегодно в День Победы выступает в роли командира экипажа танка Т-34, который возглавляет торжественный марш на Площади Советов в Кемерове.

«Свою позицию по отношению к происходящему мы демонстрируем, с гордостью проезжая 9 мая по Площади Советов на танке Т-34. Считаю, что ежегодно отмечаемая та Великая Победа сейчас воодушевляет наших солдат, чтобы они победили», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что спецслужбы России предотвратили крупный теракт в Херсоне.