Москва, , 12:21 — REGNUM Ограничение на въезд для 47 тыс. граждан Киргизии, которые ранее совершили на территории России незначительные административные проступки, сняли российские власти. Об этом 2 июля говорится в сообщении киргизского МИД.

Киргизия Mr. Theklan

«Сняты ограничения на въезд в Россию порядка 47 тыс. граждан Кыргызстана, совершившим на территории России незначительные административные проступки», — указывается в сообщении. При этом ранее всем названным лицам въезд в Россию за совершённые на российской территории разные правонарушения был запрещен.

Также уточняется, что это стало возможно после того, как была проведена совместная работа с Россией, включая переговоры на высшем уровне в мае 2022 года по вопросу правового положения и обеспечения законности пребывания киргизских граждан в РФ.

В то же время, в чёрном списке России остаётся порядка 35 тыс. граждан Киргизии и в том числе, которые были выдворена за пределы России «на основании решений российских судов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Киргизии состоялась церемония передачи комплексов беспилотных летательных аппаратов и спецмашин, закупленных при финансовой поддержке России в рамках проекта Управления ООН по наркотикам и преступности.