Красноярск, 2 июля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Спасатели в Красноярском крае организовали поиски пропавшего в природном парке Ергаки 19-летнего туриста. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

1 июля поступил сигнал о том, что молодой человек отстал от незарегистрированной туристической группы. Группа спасателей и сотрудников полиции выдвинулись на место сегодня утром, 2 июля.

«Главное управление МЧС России по Красноярскому краю напоминает, не забывайте регистрировать свою тургруппу!» — призвали в ведомстве.