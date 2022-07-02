2 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 13:05 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы проинформировал членов комиссии по правам человека Великого национального собрания Турции (ВНСТ) по вопросам лиц, ищущих убежища, а также нелегальной миграции и контрабанды людей. Исмаил Чатаклы заявил, что 122 тысячи сирийцев, прибывшие и зарегистрированные в Турции, начиная с 2016 года, пропали без вести. Исмаил Чатаклы отметил следующее: «Максимальная цифра находящихся в нашей стране сирийцев — 3 миллиона 760 тысяч человек. Среди них нет данных по 122 тысячам человек. Мы их два года искали-искали, нигде не смогли найти, ходили по их адресам, их нет. Они не обращались ни в какое учреждение, мы приостановили по ним работу, чтобы они не могли получить никакие услуги. С 2016 года на запад страны переместилось 667 тысяч 854 человека, мы проверили каждого. Мы также установили, что на данный момент есть и те из их числа, кто не проживает по зарегистрированному адресу». Чатаклы добавил, что с 2016 года было поймано 39 тысяч 319 контрабандистов-мигрантов.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако эти официальные данные о том, что «122 тысячи сирийцев пропали без вести», а это население города, стали повесткой дня в социальных сетях.

Академик, писатель, доктор наук Мехмет Алтан публикует следующий комментарий.

@MehmetAltanFan: Просто не укладывается в голове! Это как численность армии… Мы впредь всегда будем задавать этот вопрос: есть ли новости о пропавших 122 тысячах сирийцах?

Медсестра Нурсе публикует следующий комментарий.

@nurse_hemsire: Заместитель министра внутренних дел моей страны, перед которой мы отчитываемся за каждый шприц, за каждую ампулу на работе, говорит, что 122 тысячи сирийцев пропали без вести, мы их искали-искали, но не смогли найти. Неужели мы в это поверим?

Исмаил Чатаклы Министерство внутренних дел Турции

Инженер-строитель Гюльджан Ай отвечает на этот комментарий следующим сообщением.

@gulcanbrg: В части передвижения беженцев важно обмениваться информацией о пропавших без вести с другими государствами. Это открывает много возможностей, от незаконного использования пропавших без вести во многих местах до продажи их органов. Это очень рискованно!

Юрист Атакан Алтун публикует следующий комментарий.

@atakan_altun: Пресс-секретарь министерства внутренних дел Чатаклы заявил: «122 тысячи сирийцев пропали без вести. Мы их искали-искали и нигде не смогли найти». Наверное, они не искали на пляжах, они точно на пляжах. Скорее всего они курят кальян и снимают видео с женщинами и девушками. Пусть там тоже посмотрят…

Политик и бывший депутат Синан Оган публикует следующий комментарий.

@DrSinanOgan: Он как будто потерял мелочь и не может ее найти! Если бы в стране, где преобладает демократия и порядочность в управлении, заместитель министра внутренних дел сказал: «122 тысячи сирийцев пропали без вести. Мы их искали-искали и нигде не смогли найти», он и дня бы не продержался на своей должности. Что за наглое лицемерие!

Пользователь по имени Салих Огуз отвечает на это следующим образом.

@SalihOGUZ: Уважаемый @DrSinanOgan, мы не можем связаться напрямую с заместителем министра, но вы сможете. Пожалуйста, передайте мое сообщение. «Уважаемый заместитель министра, как вы знаете, наступило лето, наши благословенные сирийские братья по вере заняты курением кальянов на пляжах и разглядыванием девушек и женщин, поищите их там». Они бежали из своей страны и отдыхают здесь как на курорте.

Журналист, публицист Ахмет Несин публикует следующий комментарий.

@ahmetnesin1: По официальным заявлениям, пропало более 100 тысяч единиц оружия… По словам министра внутренних дел Сойлу, пропало без вести 122 тысячи сирийцев… и в такой атмосфере мы проведем предстоящие выборы. С другой стороны, есть и сирийцы, получившие гражданство.

Журналист Адем Ташкайя публикует следующий комментарий.

@Adem_Taskaya: Чатаклы заявил: «122 тысячи сирийцев пропали без вести. Мы их искали-искали и нигде не смогли найти»… Тысячи людей были вывезены из Стамбула в различные провинции и получили вид на жительство. Люди не проживают в этих провинциях. В одних и тех же домах были прописаны тысячи человек. Если провести расследование по этому поводу, то всё станет понятно!!!

На что пользователь Али Озгюр отвечает.

@aliiozgur: Это очень важный вопрос… получили ли гражданство именно эти «пропавшие без вести» или несуществующие люди? Непременно следует провести тщательное расследование! Кроме того, следует поискать их среди членов САДАТ — частной армии Эрдогана.

Журналист Лейла Семерджи публикует следующий комментарий.

@Leyla_Semerchi: Министр внутренних дел заявляет: «Беженцев невозможно депортировать из-за того, что у них порванные паспорта»… В то же время заместитель министра внутренних дел заявляет: «122 тысячи сирийцев пропали без вести. Мы их искали-искали и нигде не смогли найти»? Мы уже сыты по горло вашим враньем!