Москва, , 12:08 — REGNUM Своё приветствие участникам, гостям и организаторам юбилейного XV Съезда Союза концертных организаций России (СКОР) направил президент России Владимир Путин, отметив в нём их вклад в российскую музыкальную культуру. Приветственная телеграмма 2 июля обнародована на сайте Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

«На протяжении многих лет СКОР объединяет ведущие филармонические организации страны, содействует сбережению и укреплению лучших традиций концертной деятельности в сфере академического музыкального искусства, вносит весомый вклад в дело взаимообогащения национальных музыкальных культур, которыми по праву славится Россия», — говорится в приветствии.

Также глава Российского государства назвал важным и востребованным направлением работы СКОР поддержку творческих коллективов и исполнителей, и оказание им методической и практической помощи.

Кроме того, Путин высказал уверенность в том, что съезд будет проходить конструктивном ключе и его участники, гости и организаторы в ходе него обменяются накопленным опытом и выработают единые подходы к решению актуальных профессиональных проблем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что полученные от продажи билетов на концерт к 45-летию группы «Земляне» в Санкт-Петербурге средства будут переданы медицинским учреждениям Донбасса.