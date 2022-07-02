Озёрск, Челябинская область, 2 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Челябинской области два жителя Озёрска отдали мошенникам около 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Одним из пострадавших оказался гражданин 1983 года рождения. Ему позвонили якобы из кредитного отдела одного банка и спросили, подавал ли он заявку на получение кредита. А затем рекомендовали ему обнулить лицевой счёт якобы для защиты сбережений и перевести деньги на так называемый «безопасный счёт». В итоге гражданин отдал им 870 тыс. рублей. Также неизвестные оформили на него онлайн-кредит на сумму почти 2,5 млн рублей, которые он обналичил и перевёл мошенникам.

Гражданин 1956 года рождения лишился 2 544 200 рублей. Его обманули по такой же схеме.