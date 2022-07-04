Брянск, , 11:40 — REGNUM Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) при поддержке нацпроекта «Производительность труда» организовал первое в России производство электроприводов для трамвайных путей. Для ФРП это юбилейный 500-й запуск.

Заемщик ФРП организовал первое в России производство электроприводов для трамвайных путе Цитата с сайта termotron.ru

Брянский «Термотрон-Завод» с помощью займа ФРП запустил первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов для трамвайных путей. Производство локализовано. Предприятие намерено выпускать 200 изделий в год. Стрелочные электроприводы нужны для перевода стрелок трамвайных путей в автоматическом режиме. Раньше такие изделия приходилось закупать в Чехии, Германии и Австрии. Работа нового производства способна полностью заместить импорт.

«Это наша собственная разработка, в ней применены запатентованные российскими учеными передовые решения: карбид-молибденовое износостойкое покрытие трущихся частей для работы в суровую русскую зиму и система автоматического возврата стрелки в исходное положение, если ее заденет трамвай при неустановленном движении в обратном направлении», — поделился гендиректор завода Антон Абушенко.

Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», внедрять технологии бережливого производства компании помогают эксперты Регионального центра компетенций.

«На организацию нового производства в Брянске Фонд развития промышленности предоставил заем в размере 148 млн рублей под 1% годовых по флагманской программе «Проекты развития». Отмечу, что оно стало 500-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств. Трамвайные депо получат полностью отечественные электроприводы для автоматического перевода движения», — рассказал директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Предприятие расположено на собственном земельном участке 17Га. Имеет развитую инфраструктуру. Производственная база состоит из литейного, заготовительного, каркасного, механического, малярного, гальванического, сборочного, испытательного цехов. реализует свою продукцию на рынке системы центральной безопасности на железных дорогах и метрополитенах. Продукция предприятия — стрелочные переводы, комплекты переездного оборудования, шлагбаумы, светофоры, заградительные устройства и прочая продукция, обеспечивающая безопасность движения.

«Сейчас та самая ситуация, когда нам не надо искать ориентиры и делать вид, что мы не понимаем, к чему стремиться — сейчас надо брать «ноги в руки» и поднимать экономику заново. И сегодня есть все возможности для этого в нашей стране», — считает генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. Также будет достигнут прирост производительности труда: более 20% к 2024 году.

Национальный проект направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».