Ташкент, 2 июля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Узбекистане протестующие пытались захватить органы государственной власти в Нукусе в Каракалпакии. Об этом 2 июля сообщили в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Первого июля 2022 года в городе Нукус преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики Каракалпакстан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что организаторы беспорядков собрали жителей на площади перед комплексом административных зданий Каракалпакии и попытались организовать их захват. Сотрудники правоохранительных органов пресекли противозаконные действия, добавили в ведомстве.