Москва, , 12:10 — REGNUM Американская кинокомпания Universal Pictures приняла решение о закрытии российского офиса. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Universal Pictures

Ранее компания предупредила ряд кинооператоров о том, что её операции в России будут свёрнуты в течение нескольких месяцев. Источник в компании подтвердил, что Universal окончательно покидает Россию.

«Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании», — говорится в письме Universal.

В марте 2022 года голливудские компании Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о том, что прокат их фильмов в России временно приостановлен.

Universal Pictures — старейшая из ныне существующих киностудий Голливуда, основанная в 1912 году. Она выпустила такие известные фильмы, как «Список Шиндлера», «Назад в будущее», «Гладиатор».