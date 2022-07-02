Омск, 2 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Омской области за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. 39 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 208 827. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 203 739 пациентов, в том числе 61 за сутки.

Зарегистрирован также один новый летальный случай от COVID-19. Всего к 2 июля жертвами коронавируса в регионе стали 4418 человек.