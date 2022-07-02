Абакан, 2 июля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Жёсткую посадку на воду на реке Большой Абакан в Республике Хакасия совершил вылетевший утром 2 июля с территории лыжной базы в районе Телецкого озера на Алтае частный вертолет. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственное управления СК России на транспорте.

Bob Adams Вертолёт Robinson R44

«Предварительно установлено, что 2 июля 2022 года вертолет Robinson 44 вылетел с территории лыжной базы в районе Телецкого озера, после чего совершил жесткую посадку в районе местности реки Большой Абакан в Республике Хакасия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что спасатели нашли винтокрылую машину лежащей на боку, ее хвостовая часть находилась в реке и отмечается, в данный момент уточняется информация о числе находившихся на борту вертолёта людей и пострадавших в результате инцидента.

Кроме того, добавляется, что следователи возбудили уголовное дело по факту получения информации о срабатывании аварийного маяка у вертолета по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного судна).

«В настоящее время на место происшествия выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается», — заключается в сообщении.

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