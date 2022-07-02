Москва, 2 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий московского ЦСКА и сборной Нигерии по футболу Чидера Эджуке может воспользоваться разрешением УЕФА и приостановить действие своего контракта с «красно-синими», чтобы провести следующий сезон в берлинской «Герте» под руководством Сандро Шварца. Об этом 2 июля сообщило издание «Чемпионат».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Чидера Эджуке

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Чидера Эджуке принял участие в тридцати матчах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Чидера Эджуке перешел в ЦСКА 28 августа 2020 года из нидерландского клуба «Херенвен» за 11,5 миллиона евро. Стоит отметить, что этот трансфер является самым дорогим в истории «красно-синих» после трансфера Николы Влашича из «Эвертона». На данный момент трансферная стоимость Эджуке, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро, а соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.