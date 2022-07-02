Донецк, 2 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования в течение десяти минут обстреляли из артиллерии Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также город Ясиноватая. Об этом 2 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:05 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:15 киевские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили восемь снарядов калибра 122 мм по Доломитному и Минеральному в ДНР.